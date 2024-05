Aktien Osteuropa Schluss: Verluste dominieren - Prag kaum verändert

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienbörsen haben am Donnerstag überwiegend mit Verlusten geschlossen. Kaum verändert zeigte sich lediglich Prag.

Der polnische Wig 20 (Wig-20) sank um 1,68 Prozent auf 2463,98 Punkte. Der breiter gefasste WIG fiel um 1,49 Prozent auf 85 697,03 Zähler.

Stark unter Druck kamen CD Projekt (CD Projekt RED) - die Aktien des Spieleentwicklers büßten 6,4 Prozent ein. Bereits am Vortag hatten die Titel deutlich verloren, nachdem die Softwarefirma bei ihrer Zahlenpräsentation die Einstellung des Post-Launch-Supports für ihr Videospiel Cyberpunk 2077 angekündigt hatte. Die Zahlen selbst hätten positiv überrascht, hieß es.

Der ungarische BUX-Index fiel um 0,57 Prozent auf 68 095,19 Zähler. Alle Schwergewichte schlossen im Minus. Am deutlichsten nach unten ging es mit OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) - die Aktien der Bank verloren 1,0 Prozent.

Verluste gab es auch in Moskau: Der russische RTS fiel um 1,44 Prozent auf 4982,18 Punkte.

Der tschechische PX-Index schloss dagegen mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 1539,90 Punkte. Gut unterwegs waren in Prag die Aktien der Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as). Sie legten bei höherem Volumen um 1,3 Prozent zu./mik/APA/gl/he