Aktien Schweiz erneut mit Abschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Vortagesabgaben hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel zur Wochenmitte erneut mit Abschlägen beendet. Die Schaukelbörse der vergangenen Tage an den europäischen Aktienmärkten halte an, hieß es aus dem Markt. Die Anleger blieben vorsichtig, wohl auch wegen des ersten Urnengangs der französischen Parlamentswahlen, der am Sonntag stattfindet.

Aktuellen Umfragen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das rechte Wahlbündnis unter Führung des Rassemblement National von Marine Le Pen als stärkster Block aus der Wahl hervorgeht.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 12.016 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,37 (zuvor: 20,68) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten profitierten Kühne & Nagel von einer guten Geschäftsentwicklung bei Fedex. Für die Aktie ging es um 1,1 Prozent nach oben. Der US-Konzern ist im vergangenen Quartal auf Wachstumskurs zurückgekehrt und hat auch die Gewinnerwartungen geschlagen. Gut gefragt bei den Anlegern waren auch Sika (+1,1%) und Sonova (+1,2%).

Die Titel des Index-Schwergewichts Nestle gaben indessen deutlich um 1,1 Prozent nach. Bei den beiden Pharmariesen zeigte sich die Aktie von Novartis wenig verändert, während die Roche-Papiere mit Abschlägen on 1,5 Prozent das Nachsehen hatten.

Zurich Insurance büßten 1,1 Prozent ein. Der Konzern übernimmt das weltweite Reiseversicherungsgeschäft für Privatkunden von AIG für 600 Millionen US-Dollar. Nach Einschätzung der Analysten von Jefferies stärkt der Zukauf die Fähigkeiten des Unternehmens in den USA.

Richemont gaben nach den deutlichen Vortagesaufschlägen nun 1,5 Prozent nach. Am Dienstag hatte die Aktie von Medienberichten über einen Einstieg des LVMH-Eigners Bernard Arnault profitiert.

June 26, 2024 11:48 ET (15:48 GMT)