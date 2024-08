Aktien Schweiz etwas fester - Sika nach Zahlenvorlage gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit etwas festerer Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Anleger blickten den Zinsentscheiden der japanischen und der US-Notenbank zuversichtlich entgegen, hieß es. Auch die Erwartungen an die laufende Bilanzsaison seien überwiegend positiv.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 12.282 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 13,98 (zuvor: 14,87) Millionen Aktien.

Sika führten den Index mit einem Plus von 2 Prozent an. Der Baustoffspezialist hatte im ersten Halbjahr besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick kam gut an. Ebenfalls im Bausektor verbesserten sich Geberit um 1,5 Prozent und Holcim um 0,9 Prozent. Europaweit gehörte der Sektor zu den stärksten.

Gesucht waren ferner die Versicherer: Swiss Life, Swiss Re und Zurich stiegen um bis zu 1,3 Prozent.

In der zweiten Reihe verloren Clariant 8 Prozent. Der Chemiekonzern hat nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal seine Jahresumsatzprognose gesenkt.

Docmorris retteten von zeitweise deutlicheren Gewinnen nur ein kleines Plus von 0,3 Prozent ins Ziel. Sie profitierten nicht nachhaltig von den überzeugenden Geschäftszahlen der Konkurrentin Redcare Pharmacy.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2024 11:41 ET (15:41 GMT)