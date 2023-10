Aktien Schweiz gut behauptet - Kühne + Nagel nach Zahlen schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet sind die Aktienkurse in der Schweiz am Mittwoch aus einer volatilen Sitzung gegangen. Enttäuschende Quartalsausweise einiger großer US-Unternehmen, darunter die Google-Mutter Alphabet, und eine negative Eröffnung der Wall Street drückten die Kurse am Nachmittag deutlicher ins Minus, doch wurden die zwischenzeitlichen Abgaben mehr als wettgemacht. Zu verdanken war dies den als defensiv geltenden Schwergewichten Nestle (+0,5%), Novartis (+0,8%) und Roche (+0,1%), die im späten Handel ins Plus zurückfanden.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.401 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,26 (zuvor: 18,17) Millionen Aktien.

Mit Enttäuschung wurden die Geschäftszahlen des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (-4,6%) aufgenommen. Das Unternehmen hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, die Analysten der Citigroup rechnen dennoch nicht mit steigenden Konsensschätzungen.

Noch schwächer tendierten Lonza, die um 4,8 Prozent fielen. Jefferies hatte zwar das Kursziel gesenkt, aber die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten.

Deutliche Kursverluste verbuchten auch Sika, die nachrichtenlos um 1,7 Prozent nachgaben.

Schwächere Geschäftszahlen des französischen Luxusgüterkonzerns Kering belasteten Richemont (-0,9%) und Swatch (-0,9%).

Anschlusskäufe verhalfen auf der anderen Seite Logitech zu einem Plus von 2,4 Prozent. Die Titel wurden von positiven Analystenkommentaren zu den überzeugenden Geschäftszahlen gestützt, die der Hersteller von Computerzubehör am frühen Dienstagmorgen veröffentlicht hatte.

Unter den Nebenwerten brachen Sulzer um 6,2 Prozent ein. Der Industriekonzern hatte einen rückläufigen Auftragseingang vermeldet.

