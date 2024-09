Aktien Schweiz knapp behauptet - Sonova auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat am Mittwoch wie am Vortag knapp behauptet tendiert. Diesmal hinkte sie damit den Nachbarbörsen in Europa aber hinterher. Zwischenzeitliche kleine Gewinne gingen am Nachmittag nach dem Start an der Wall Street wieder verloren. Zwar waren die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August praktisch wie erwartet ausgefallen; weil die Zinssenkungsfantasie aber schon sehr weit gelaufen ist, sorgte die minimal über der Erwartung ausgefallene Steigerung in der Kernrate an den US-Börsen für Verkaufslaune. Das färbte auf die europäischen Börsen ab.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 11.923 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swisscom und Kühne + Nagel. Umgesetzt wurden 18,38 (Dienstag: 15,2) Millionen Aktien.

Gewinne und Verluste bei den SMI-Aktien gingen querbeet und hielten sich ziemlich in Grenzen. Tagessieger waren mit Sonova der Verlierer vom Vortag. Sie erholten sich um 1,0 Prozent, nachdem sie tags zuvor mit Befürchtungen verkauft worden waren, dass die neuen, mit weiteren Funktionen ausgestatteten Ohrhörer von Apple die Nachfrage nach Hörgeräten von Sonova beeinträchtigen könnten. Im Vorderfeld lagen daneben nachrichtenlos Givaudan (+0,8%) und Zurich Insurance (+0,7%).

Am Ende rangierte Logitech mit einem Minus von 1,4 Prozent. Novartis büßten mit 1,4 Prozent gleichviel ein, belastet von einer Abstufung auf Neutral von Kaufen durch die Bank of America.

Holcim gaben um 1,0 Prozent nach. Der Zementhersteller hat für 200 Millionen Dollar das Guatemala-Geschäft der mexikanischen Cemex gekauft.

In der zweiten Reihe verbilligten sich Sandoz nur um 0,2 Prozent, trotz einer Abstufung auf Halten von Kaufen durch Berenberg.

