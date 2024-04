Aktien Schweiz nach Talfahrt stabilisiert

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Abschlag vom Wochenschluss hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag mit leichten Aufschlägen stabilisiert. Händler sprachen von einer kraftlosen Erholung. Denn die am Markt durch einen starken US-Arbeitsmarktbericht geschwundenen Zinssenkungshoffnungen ließen aktuell kaum Raum für kräftige Käufe am Aktienmarkt, hieß es im Handel auch mit Blick auf zuletzt falkenhaften Äußerungen durch Vertreter der US-Notenbank. Gestützt wurden die Börsen zum Wochenstart europaweit von guten Daten zur deutschen Industrieproduktion, die nährten Hoffnungen auf ein Ende der konjunkturellen Durststrecke in der größten Volkswirtschaft Europas.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.547 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,21 (zuvor: 21,77) Millionen Aktien. Mit der Annahme, dass das Leitzinsniveau in den USA noch eine Weile auf dem erhöhten Niveau bleiben werde, zählten Finanzwerte tendenziell zu den festeren Werten: Swiss Life stiegen um 1,4 Prozent, Partners Group und UBS legten um 0,6 bzw. 0,1 Prozent zu. Das japanische Gemeinschaftsunternehmen der UBS mit Sumitomo Mitsui Trust Wealth Management wird das Vermögensverwaltungsgeschäft der Credit Suisse in Japan übernehmen. Ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Partners Group und von Trinity Investments verwalteten Fonds übernehmen einen Hotelkomplex in Arizona.

Novartis kletterten nach positiven Studien zum Cholesterinsenker Leqvio um 0,3 Prozent. Zurich Insurance (+0,4%) wird keine neuen Öl - und Gasprojekte mehr versichern. Unter den Nebenwerten legten Burkhalter (+0,3%) Geschäftszahlen vor, gut kam die Dividendenerhöhung an. Dagegen rutschten Bossard nach Quartalsausweis um 1,8 Prozent ab. Bei Swiss Steel (+4,2%) startet der Bezugsrechtehandel für die neuen Aktien am 11. April.

