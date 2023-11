Aktien Schweiz schließen leichter - Alcon und Richemont schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichter hat die Börse in der Schweiz am Donnerstag geschlossen. Nach dem Anstieg seit Ende Oktober um 300 Punkte geht dem SMI zunehmend die Luft aus. Dabei ist an sich die Zuversicht groß, dass die Zinswende in den USA und andernorts bevorsteht. Hoffnung machten hier auch neue Daten vom US-Arbeitsmarkt , die eine Entspannung signalisierten. Der heißgelaufene Jobmarkt ist eine der Hürden für eine Zinsumkehr in den USA. Dennoch reichte dies nicht aus, um die Anleger zu Käufen zu animieren. Noch gibt es auch mahnende Stimmen, denen zufolge die Inflation nicht so rasch zu überwinden sein wird.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 10.643 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,63 (zuvor: 23,38) Millionen Aktien.

Alcon bauten ihre Vortagesverluste weiter aus und fielen um 1,8 Prozent. Der auf Augenleiden spezialisierte Pharmakonzern hatte am Mittwoch enttäuschende Zahlen ausgewiesen.

Genauso schwach tendierten Richemont (-1,8%), die seit längerem unter der mauen Lage der chinesischen Wirtschaft leiden. Wettbewerber Swatch verloren sogar 2,1 Prozent. Auch Givaudan (-1,4%) gehörten zu den größeren Verlierern.

Dass Zurich Insurance höhere Dividenden signalisierte, half der Aktie (-0,5%) nicht. Der Versicherer hat auf einem Investorentag die Finanzziele bekräftigt.

Am oberen Ende der Börsenliga rangierten dagegen Swisscom (+0,8%), Partners Group (+0,6%) und Lonza (+0,6%).

Unter den Schwergewichten lasteten vor allem Nestle auf dem Markt, die Aktie fiel um 1 Prozent. Besser hielten sich Roche und Novartis (jeweils -0,5%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2023 11:38 ET (16:38 GMT)