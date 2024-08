Aktien-Tipp Siemens Healthineers-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auf operativer Ebene hätten die jüngsten Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns insgesamt etwas enttäuscht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management sehe aktuelle Stabilisierungsanzeichen in China. "Dies ist für das Erreichen der Markterwartungen für das kommende Geschäftsjahr auch unumgänglich", betonte der Experte.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:03 Uhr 1,7 Prozent auf 48,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 261 448 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 gab die Aktie um 6,1 Prozent nach.

