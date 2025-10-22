ATX

4 625,93
-0,31
-0,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
22.10.2025 18:53:38

Aktien Wien Schluss: ATX geht kaum verändert aus dem Handel

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab unwesentliche 0,01 Prozent auf 4.625,93 Punkte ab. Der heimische Leitindex hatte zuvor zwei Plustage in Folge verbucht. An den europäischen Leitbörsen waren überwiegend Kursverluste zu beobachten, auch an der Wall Street ging es im Verlauf mit den Aktienkursen abwärts.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit ihrer Zahlenvorlage die BAWAG in den Fokus. Die Aktie der Bank reagierte mit einem Kursplus in Höhe von zwei Prozent. Das Finanzhaus hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Der Nettozinsertrag wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um fast die Hälfte auf rund 1,36 Milliarden Euro, der Provisionsüberschuss stieg um 20 Prozent auf 273 Millionen Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 630 Millionen Euro, das ist um rund ein Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel als solide, während der Nettogewinn knapp über den Erwartungen ausgefallen war.

Bei den Branchenkollegen Erste Group und Raiffeisen Bank International ging es mit den Aktienkursen hingegen abwärts. Die Erste-Titel fielen um 1,7 Prozent und die RBI-Papiere um 2,4 Prozent auf 29,12 Euro. Hier haben die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Kursziel für die RBI-Aktien von 24,0 auf 27,0 Euro erhöht und das Anlagevotum "Hold" bestätigt.

Agrana hat die Übernahme des Fruchtsaft- und Konzentratherstellers Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA) abgeschlossen. Die kartellrechtlichen Genehmigungen seien erteilt worden, Austria Juice ist damit seit Mitte Oktober eine 100-Prozent-Tochter der Agrana. Die Übernahme lässt sich der Konzern, der zuvor schon 50,1 Prozent hielt, 54,7 Millionen Euro kosten. Austria Juice beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 belief sich auf rund 330 Millionen Euro. Agrana-Titel schlossen mit plus 2,5 Prozent.

Im Technologiebereich schwächten sich die Frequentis-Anteilsscheine um 5,6 Prozent ab. Seit dem Jahresauftakt liegen die Titel aber in Summe fast 160 Prozent im Plus und sind damit der beste Wert im prime market-Segment der Wiener Börse. Gestützt auf höhere Rohölnotierungen gewannen OMV zur Wochenmitte 0,5 Prozent an Kurswert. Beim niederösterreichischen Ölfeldausrüster SBO gab es ein Plus von 2,2 Prozent zu sehen./ste/szk/APA/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 625,93 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notiert leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen