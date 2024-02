Aktien Wien Schluss: ATX gibt zu Wochenbeginn Prozent nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag etwas nachgegeben. Der Leitindex ATX fiel um 0,26 Prozent auf 3375,95 Punkte. Der ATX Prime schloss 0,25 Prozent tiefer bei 1700,99 Zählern.

Marktteilnehmer berichteten von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Auch an den europäischen Leitbörsen hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen. Laut Marktbeobachtern agieren die Investoren vor wichtigen Inflationsdaten aus Europa und den USA in dieser Woche vorsichtig und zurückhaltend.

Datenseitig gab es am Montag keine wichtigen Veröffentlichungen. Zudem blieb die Meldungslage zu den Unternehmen zu Wochenbeginn sehr dünn.

Unter den Einzelwerten zogen Verbund um 2,6 Prozent an und führten damit die Gewinnerliste an. EVN konnten sich leicht um 0,2 Prozent steigern. Bei den Ölwerten legten Schoeller-Bleckmann um gut ein Prozent zu, während OMV ein Minus von 0,6 Prozent hinnehmen mussten.

In einem freundlichen europäischen Versicherungssektor gewannen Vienna Insurance Group um 0,6 Prozent. UNIQA schlossen unverändert zum Vortag. Im Bank-Sektor stiegen BAWAG um 0,5 Prozent. Erste Group (Erste Group Bank) büßten hingegen 1,1 Prozent ein. Raiffeisen rutschten am unteren Ende des Kurszettels deutlich um 3,8 Prozent ab.

Klar schwächer zeigten sich zu Wochenbeginn auch Lenzing mit einem Minus von knapp drei Prozent, sowie Telekom Austria mit einem Abschlag von 2,8 Prozent./ger/ste/APA/jha