Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit leichten Kursgewinnen beendet. Der ATX legte 0,35 Prozent auf 3410,35 Punkte zu. Der ATX Prime gewann 0,21 Prozent auf 1714,46 Punkte. Angesichts eines Feiertages in den USA blieben wichtige Impulsgeber in der zweiten Tageshälfte Mangelware.

Zum Wochenstart wurden in Europa unter anderem schwache Konjunkturdaten aus Deutschland vermeldet. Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft wie allgemein erwartet leicht geschrumpft. Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts belief sich auf 0,3 Prozent. Produktionsdaten aus der Eurozone fielen mit einem erneuten Rückgang ebenfalls den Erwartungen entsprechend aus.

Mit Blick auf die Einzelwerte waren nach einer Abstufung der Verbund von "Hold" auf "Sell" durch die Deutsche Bank die Titel dennoch gefragt. Sie legten um 0,49 Prozent zu. Die starke Entwicklung der Verbund-Aktie seit Vorjahresbeginn sei angesichts zurückgehender Strompreise wohl übertrieben, begründeten die Analysten den Schritt in einer Branchenstudie.

Stärker gesucht waren s Immo, die um 3,62 Prozent zulegen konnten. Raiffeisen gewannen 2,78 Prozent und Kapsch 1,43 Prozent. Dagegen sanken die Anteile an der Rosenbauer um 3,92 Prozent. Für Semeprit ging es um 2,62 Prozent hinab und EVN verloren 2,29 Prozent./sto/ste/APA/jha