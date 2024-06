Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,79 Prozent auf 1798,71 Zähler.

Am Nachmittag herausgegebene Wirtschaftsdaten aus den USA fielen gemischt aus: Während die Daten aus dem Einzelhandel enttäuschten, gab es überraschend positive Industriezahlen. Die US-Industrie hat ihre Produktion im Mai deutlich gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sie sich um 0,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von lediglich 0,3 Prozent gerechnet.

Stark nachgefragt waren am Berichtstag unter anderem vor dem Hintergrund einer sich erholenden europäischen Bankenbranche BAWAG. Sie verteuerten sich um 2,9 Prozent. Bei den Titeln des Branchenkollegen Erste Group (Erste Group Bank) wurden Zuwächse von 0,8 Prozent registriert.

Gesucht wurden ferner Strabag (STRABAG SE) und Schoeller-Bleckmann. Hier gab es jeweils Zuwächse von etwas über 2,5 Prozent zu sehen. Verbund stiegen um genau 2,5 Prozent.

Bei Pierer Mobility (Pierer Mobility (ex KTM Industries)) gab es ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Die Titel waren am Vortag nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um über 20 Prozent stark eingebrochen.

Starke Abgaben registrierten Rosenbauer. Sie gaben um 3,7 Prozent nach. Lenzing und Frequentis sanken um 3,3 Prozent bzw. 2,3 Prozent. AT&S (ATS (AT&S)) büßten 2,2 Prozent ein./sto/ste/APA/ngu