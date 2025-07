Aktien Wien Schluss: Leichte Gewinne

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,42 Prozent auf 4.510,94 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,47 Prozent auf 2.266,77 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zolleinigung mit Japan schürte die Hoffnung auf ein ähnliches Abkommen mit der EU.

Für Impulse sorgte am Mittwoch die anlaufende Ergebnisberichtssaison. Unter Druck kamen nach Meldung von Zahlen die Aktien von BAWAG und Telekom Austria. Diese verloren 3,0 beziehungsweise 3,6 Prozent.

Die Zahlen der Telekom lagen weitgehend im Rahmen der Prognosen, schrieben die Erste Group-Analysten. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, die Umsätze lagen leicht über, das Nettoergebnis leicht unter den Konsensus-Schätzungen, so die Experten. Die Analysten der Baader Bank haben in einer ersten Reaktion ihre Empfehlung "add" für die Telekom Austria-Aktien beibehalten. Für sie bleibt die Hauptfrage, ob der Konzern seine Dividende für dieses Jahr wieder erhöhen kann.

Auch die Quartalszahlen von Bawag waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Lediglich der Nettogewinn lag leicht unter den Konsensus-Schätzungen, so die Analysten der Erste Group. Die jüngsten Akquisitionen des Konzerns dürften sich positiv auf die Rentabilität auswirken, so die Experten. Die Bestätigung des Ausblicks war erwartet worden und lieferte keine Überraschung.

Stark gesucht waren hingegen Andritz-Aktien und lagen mit einem Plus von 3,6 Prozent ganz oben im ATX. Gute Nachfrage gab es auch bei Wienerberger. Die Aktien legten um 3,1 Prozent zu, nachdem der Ziegelkonzern seine operativen Wachstumsziele für 2025 bestätigt hatte.

Mögliche Impulse könnte jetzt die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der EZB bringen. Ein Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, die begleitenden Kommentare der Notenbanker könnten aber Hinweise auf die künftige Zinspolitik liefern./mik/sto/APA/he