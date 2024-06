Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Symrise-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Treffen mit der Konzernführung auf einer Branchenkonferenz. Sie sieht sich in allen Gründen für ihre jüngste Kaufempfehlung bestätigt und wird sogar noch etwas optimistischer.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 112,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11,41 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8 886 Symrise-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2024 um 13,8 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 08:20 / CET



