Aktieninvestments: Michael Burrys Portfolio-Anpassungen im vierten Quartal 2024

Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind verpflichtet, ihre Beteiligungen vierteljährlich über das 13F-Formular der US-Börsenaufsicht SEC mitzuteilen. Dazu gehört auch der Hedgefonds Scion Asset Management von Michael Burry.

Im vierten Quartal 2024 verwaltete der "Big Short"-Investor mit seinem Fonds ein Vermögen von etwa 196,207 Millionen US-Dollar. Das Portfolio von Scion Asset Management erlebte in diesem Zeitraum einige Veränderungen: Burry trennte sich etwa vollständig von seinen Anteilen an Olaplex,The RealReal und Shift4 Payments. Dafür fügte Burry dem Depot zahlreiche Neuzugänge hinzu. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienbeteiligungen gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil in Burrys Depot dargestellt. Die Daten beziehen sich auf den Stand zum Quartalsende am 31. Dezember 2024.

Redaktion finanzen.at