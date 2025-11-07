Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Bis 2033 07.11.2025 14:26:00

Aktienrückschlag bei Airbus und Wizz Air - Verzögerte Auslieferungen verunsichern Anleger

Aktienrückschlag bei Airbus und Wizz Air - Verzögerte Auslieferungen verunsichern Anleger

Wizz Air will einen Teil seiner bestellten Airbus-Flugzeuge später ausliefern lassen.

Die in London börsennotierte Low-Cost-Airline teilte am Freitag mit, dass 88 ursprünglich für das Geschäftsjahr 2030 geplante Auslieferungen nun bis zum Geschäftsjahr 2033 gestreckt werden.

"Diese überarbeitete Vereinbarung passt den Auslieferungszeitplan an einen nachhaltigeren und profitableren Verlauf des Kapazitätswachstums an", erklärte die Fluggesellschaft. Dadurch werde das Ziel eines 10- bis 12-prozentigen Wachstums der Sitzplatzkapazitäten bis 2030 gestützt.

Wizz Air teilte ferner mit, dass 36 Bestellungen des Langstreckenflugzeugs A321XLR in Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo umgewandelt werden, so dass die A321XLR-Bestellung auf 11 Maschinen reduziert wird. Die insgesamt 273 ausstehenden Flugzeugbestellungen bleiben bestehen, lediglich der Zeitplan und der Mix seien angepasst worden, so das Unternehmen.

In London fallen die Papiere von Wizz Air am Freitag zeitweise um 2,75 Prozent auf 9,71 GBP, Airbus-Aktien tendieren daneben via XETRA 0,58 Prozent tiefer auf 207,35 Euro.

DOW JONES

Zukunft der Raumfahrt: Bündnis von Airbus, Leonardo und Thales
Airbus-Aktie an: Airbus hält Prognose stabil - Gewinnsprung überzeugt
Airbus-Aktie sinkt: Produktionsziel für den A220 wackelt offenbar

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Wizz Air

07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,25 0,89% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 51,50 0,00% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Wizz Air 10,97 -1,08% Wizz Air

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

