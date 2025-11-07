Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Bis 2033
|
07.11.2025 14:26:00
Aktienrückschlag bei Airbus und Wizz Air - Verzögerte Auslieferungen verunsichern Anleger
"Diese überarbeitete Vereinbarung passt den Auslieferungszeitplan an einen nachhaltigeren und profitableren Verlauf des Kapazitätswachstums an", erklärte die Fluggesellschaft. Dadurch werde das Ziel eines 10- bis 12-prozentigen Wachstums der Sitzplatzkapazitäten bis 2030 gestützt.
Wizz Air teilte ferner mit, dass 36 Bestellungen des Langstreckenflugzeugs A321XLR in Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo umgewandelt werden, so dass die A321XLR-Bestellung auf 11 Maschinen reduziert wird. Die insgesamt 273 ausstehenden Flugzeugbestellungen bleiben bestehen, lediglich der Zeitplan und der Mix seien angepasst worden, so das Unternehmen.
In London fallen die Papiere von Wizz Air am Freitag zeitweise um 2,75 Prozent auf 9,71 GBP, Airbus-Aktien tendieren daneben via XETRA 0,58 Prozent tiefer auf 207,35 Euro.
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,25
|0,89%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|51,50
|0,00%
|Wizz Air
|10,97
|-1,08%
