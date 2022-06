Aktuell zahlreiche Belastungsfaktoren: Diese Aktien haben sich in vergangenen Bärenmärkten bewährt

Die Schaukelbörsen setzen sich auch weiterhin fort, der marktbreite US-Index S&P 500 steht kurz davor, offiziell in einen Bärenmarkt einzutreten. Dennoch gibt es einige Unternehmen, die sich schon in vergangenen Bärenmärkten bewährt haben. Diese acht Aktien gehören dazu.

• S&P 500 weiter unter Druck• Unterschiedliche Belastungsfaktoren lassen Bärenmarkt wahrscheinlicher werden• Gesundheitsbranche, Nicht-Basis-Konsumgüter und Immobilien stechen positiv heraus

Die internationalen Börsen bleiben weiter unter Druck. Zahlreiche Belastungsfaktoren lasten aktuell auf den Märkten, die immer wieder für kräftige Rückschläge sorgen: Anhaltende Lieferschwierigkeiten, der Ukraine-Krieg, eine hohe Inflation, explodierende Energiepreise sowie eine straffere Geldpolitik gehören dazu. Dies hat die Börsen in diesem Jahr bereits deutlich in Mitleidenschaft gezogen. So verlor der marktbreite US-Leitindex S&P 500 seit Jahresbeginn bereits 12,7 Prozent. Gemessen an seinem 52-Wochen-Hoch am 5. Januar 2022 bei 4.818,62 ist es gar ein Abschlag von 13,65 Prozent (Stand: 8. Juni 2022), was das Börsenbarometer dem gefürchteten Bärenmarkt, von dem bei einem Minus von 20 Prozent gesprochen wird, gefährlich näher bringt.

Ein Blick in die Vergangenheit

Mit einem Abschlag von 20 Prozent muss es während eines Bärenmarkts jedoch keinesfalls getan sein. Wie "Investor’s Business Daily" Howard Silverblatt von S&P Dow Jones Indices widergibt, sei der S&P 500 in den letzten drei Bärenmärkten im Schnitt fast um 37 Prozent abgesackt. Während des Bärenmarkts im Anschluss an das Platzen der Dotcom-Blase 2000 sei es gar nahezu 57 Prozent abwärts gegangen. Kein Wunder also, dass mit Argusaugen auf die wichtige 20-Prozent-Marke geschaut wird. Dabei habe zu Jahresbeginn noch niemand mit einem derartigen Abschwung gerechnet, meint Oanda-Stratege Edward Moya gegenüber IBD: "Zu Beginn dieses Jahres hat niemand damit gerechnet, dass der S&P 500 in Bärenmarkt-Territorium fallen wird, aber die hartnäckige Inflation, ein weiterer Fehler in der Fed-Politik und Rezessionsängste haben Investoren unruhig werden lassen". Einzige Abhilfe sei seiner Meinung nach ein Kurswechsel der US-Notenbank. Erst wenn die Fed einen weniger aggressiven Geldstraffungskurs verfolge, könnten Anleger wieder aufatmen.

Die Outperformer der letzten Bärenmärkte

Angesichts dieses herausfordernden Umfelds ist es für Anleger natürlich schwierig, die Branchen und Unternehmen zu finden, die auch während eines Bärenmarkts gute Chancen bieten. Dennoch gibt es sie, Aktien, die während vergangener Bärenmärkte outperformt haben. Investor’s Business Daily hat sie mithilfe von Daten von S&P Global Markt Inteligence, S&P Dow Jones Indices sowie MarketSmith zusammengetragen. Auf der anderen Seite stechen auch die Branchen deutlich hervor, die es in vergangenen Bärenmärkten besonders schwer hatten. So ist auch aktuell der Tech-Sektor verstärkt unter Druck geraten, genauso wie die Finanzbranche.

Die Gesundheitsbranche

Als positives Beispiel während der vergangenen Bärenmärkte sticht insbesondere die Gesundheitsbranche heraus. IBD nennt hier den Dialyse-Anbieter DaVita als Outperformer. So sei das EPS zwischen 2005 und 2016 jährlich gestiegen und die Aktien hätten im Schnitt während der letzten drei Bärenmärkte 200 Prozent gut gemacht, was jedoch allen voran einem phänomenalen Kursplus von 664 Prozent zwischen März 2000 und Oktober 2002 geschuldet sei. Neben DaVita gehören auch AmerisourceBergen mit einem Plus von 107,8 Prozent und Quest Diagnostics mit einem Zuwachs von 54,1 Prozent zu den besten Performern des Healthcare-Bereichs während der letzten drei Bärenmärkte. Hintergrund ist, dass auch während Rezessionen Menschen weiterhin ihre Medikamente benötigen beziehungsweise medizinische Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen.

Die Nicht-Basis-Konsumgüter

Ein weiterer Sektor, der sich in vergangenen Schwächephasen an den Börsen gut gehalten hat, ist der der Nicht-Basis-Konsumgüter. Hier nennt Investor’s Business Daily NVR mit einem Kursgewinn von 110 Prozent, CarMax mit +90,3 Prozent, AutoZone mit einem Zuwachs von 64,3 Prozent sowie Penn National Gaming mit +50 Prozent. Dieser Bereich profitiert gemeinhin davon, dass die Verbraucher in Krisenzeiten eher keine großen Anschaffungen tätigen, sondern mehr in die Reparatur ihrer Besitztümer, wie beispielsweise Autos, investieren.

Der Immobiliensektor

Mit Ventas hat es außerdem ein Unternehmen aus dem Immobiliensektor mit einem Plus von 59,7 Prozent auf die Liste der besten Performer in den letzten drei Bärenmärkten geschafft. Auch in diesem Jahr hat Ventas bereits ein zweistelliges Kursplus verzeichnet, während andere Titel deutlich abgestraft wurden.

Natürlich ist die Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Ob es die Unternehmen auch in diesem Bärenmarkt, sollte er denn tatsächlich eintreten, schaffen outzuperformen, wird sich erst noch zeigen müssen.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.