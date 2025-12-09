Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|
09.12.2025 16:09:14
Alaska Air Announces Daily, Year-Round Service From Seattle To London Heathrow
(RTTNews) - Alaska Air Group, Inc. (ALK), Tuesday announced daily, year-round service between Seattle and London Heathrow from May 21, 2026 on Boeing 787 Dreamliner aircraft.
The airline is offering tickets as low as $699 for a roundtrip to London at its website. Also, the booking for its new service from Seattle to Rome is now available on website.
Further, Alaska Air shared that its Atmos Titanium status holders will receive complimentary lie-flat upgrades on intercontinental routes on the day of departure, beginning in spring 2026.
Currently, ALK is trading at $50.00, up 1.65 percent on the New York Stock Exchange.
Analysen zu Alaska Air Group Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|42,97
|1,25%
