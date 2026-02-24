Albany International Aktie
WKN: 874315 / ISIN: US0123481089
|
24.02.2026 13:26:35
Albany International Q4 Income Declines
(RTTNews) - Albany International (AIN) released a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $13.88 million, or $0.48 per share. This compares with $17.67 million, or $0.56 per share, last year.
Excluding items, Albany International reported adjusted earnings of $0.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.0% to $321.20 million from $286.90 million last year.
Albany International earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.88 Mln. vs. $17.67 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.56 last year. -Revenue: $321.20 Mln vs. $286.90 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.60 Next quarter revenue guidance: $ 275 M To $ 285 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albany International Corp.
|
23.02.26
|Ausblick: Albany International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Albany International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Albany International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)