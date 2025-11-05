Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|
05.11.2025 23:16:43
Albemarle Corporation Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - Albemarle Corporation (ALB) revealed Loss for third quarter that Decreased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$202.38 million, or -$1.72 per share. This compares with -$1.110 billion, or -$9.45 per share, last year.
Excluding items, Albemarle Corporation reported adjusted earnings of -$22.17 million or -$0.19 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.88 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.5% to $1.307 billion from $1.354 billion last year.
Albemarle Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$202.38 Mln. vs. -$1.110 Bln. last year. -EPS: -$1.72 vs. -$9.45 last year. -Revenue: $1.307 Bln vs. $1.354 Bln last year.
