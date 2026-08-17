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17.08.2026 06:31:29
Alchip Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alchip Technologies veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,02 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,37 TWD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,45 Prozent zurück. Hier wurden 7,64 Milliarden TWD gegenüber 9,14 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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