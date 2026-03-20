AleAnn a Aktie

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WKN DE: A40WD6 / ISIN: US01444V1035

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20.03.2026 17:15:51

AleAnna Stock Soars 80%

(RTTNews) - Stock of AleAnna, Inc. (ANNA) is surging about 80 percent on Friday morning trading despite no corporate-related announcements to influence the movement.

The company's shares are currently trading at $6.84 on the Nasdaq, up 80.61 percent. The stock opened at $3.99 and has climbed as high as $7.30 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $2.31 to $18.30.

The company's stock closed on Thursday at $3.79.

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