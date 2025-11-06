Alembic Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alembic Pharmaceuticals gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,10 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 16,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at