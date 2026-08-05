Alexanders präsentierte Quartalsergebnisse

Alexanders stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Alexanders 54,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at