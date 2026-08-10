ATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt begibt sich am Montag auf Richtungssuche.

Der ATX wechselt im Handelsverlauf immer wieder das Vorzeichen, nachdem er ohne große Ausschläge gestartet ist. Aktuell ist ein minimales Minus zu erkennen.

Weiterhin gilt der Fokus der Anleger dem Iran-Krieg. Zwar hatten sowohl der Iran als auch die USA zuletzt von einer absehbaren Einigung zur Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz gesprochen. Allerdings gab es seit Kriegsbeginn schon etliche Kehrtwenden und die Gemengelage ist äußerst komplex. So bekräftigte der Iran am Montag einmal mehr, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu erheben. Wie Außenamtssprecher Esmail Baghaei sagte, erarbeite der Iran gemeinsam mit dem Oman "Mechanismen zur Überwachung der Sicherheit, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Kriminalität auf See". Für die maritimen Dienstleistungen für Schiffe würden entsprechende Gebühren und Entgelte erhoben. Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer internationalen Schlüsselroute für Öl, Gas und Düngemittel gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Der Sentix-Konjunkturindikator brachte am Vormittag keine entscheidenden Impulse. Finanzmarktexperten schätzen die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver ein. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im August um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Punkte zu, wie das Institut mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet. Insbesondere die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich deutlich verbessert, heißt es in der Mitteilung. "Das Wachstum im zweiten Quartal fiel stärker als erwartet aus, gleichzeitig zeigen Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen Erholungstendenzen", schreiben die Sentix-Experten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Montag eine Pause auf hohem Niveau ein.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,16 Prozent fester bei 26.360,44 Punkten und bewegt sich in der Folge um die Nulllinie.

In Rekordnähe befindet sich der DAX in guter Gesellschaft, denn auch der Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 bleibt nah am Rekord. "An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne", schrieben dazu die Experten von Index-Radar. Getragen sei dies von guten Unternehmenszahlen, gedämpften Sorgen vor Leitzinserhöhungen und der Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es zwar weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen.

JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt optimistisch für Aktien und rechnet mit mehr Höchstständen - trotz zahlreicher Bedenken der Anleger, die von der Geopolitik über Inflationsangst bis hin zu Konjunktursorgen reichten. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks ab, so Matejka.

In puncto Berichtssaison ging die neue Woche ruhiger los. Das DAX-Mitglied GEA bestätigte vorläufige Zahlen nebst dem Ausblick.

WALL STREET

An der Wall Street trauen sich Anleger am Montag nicht recht aus der Deckung.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung 0,07 Prozent höher bei 54.072,66 Punkten und rutscht anschließend knapp unter die Nulllinie.

Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Startglocke 0,04 Prozent leichter bei 26.680,44 Zählern, dreht aber anschließend knapp ins Plus.

Zweifel an einem baldigen Ende des Nahostkonflikts lassen die Anleger vorsichtig agieren. Der Iran hat zwar mitgeteilt, dass er kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus stehe, doch hat ein Vertreter des Irans mehrere Forderungen an die USA übermittelt, darunter den Abzug von Truppen und die Einstellung von Militärschlägen gegen mit dem Iran verbündete Milizen. Derweil hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zur Entwaffnung der Hamas zurückgewiesen.

Neben den geopolitischen Spannungen dürfte die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung von Verbraucherpreisen zur Zurückhaltung beigetragen. Nachdem die Inflation im Juni nachgelassen habe, wollten die Investoren einen weiteren Beweis dafür sehen, dass die Desinflation andauere, so Patrick Munnelly von Tickmill.

Am Montag ist die Agenda der Konjunkturdaten noch leer. Die Bilanzsaison ist in den USA schon fast vorüber. Am Wochenende hat Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, die von Beobachtern als gut, aber nicht überragend bezeichnet werden, auch wenn die Gesellschaft ihren Gewinn mehr als verdoppelt hat.

ASIEN

Die Rekordstände der Wall Street beflügelten am Montag die asiatischen Börsen.

Der japanische Nikkei 225 legte letztlich 2,08 Prozent auf 66.970,22 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite unterdessen 0,67 Prozent höher bei 3.966,59 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,05 Prozent auf 25.937,49 Einheiten.

Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Sorgen über kurzfristige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und stützte somit die Aktienmärkte. "Die Fed-Fund-Futures implizieren jetzt eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit für keine Zinsänderung im September, nach einer 54-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung vor dem Arbeitsmarktbericht", erläuterte Marktanalyst Matt Simpson von StoneX. Trotz der positiven Stimmung gibt es auch mahnende Stimmen im Handel, denn die Unsicherheiten über den Fortgang des Iran-Krieges und die Wiederöffnung der für den Ölhandel so eminent wichtigen Straße von Hormus sind groß.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX