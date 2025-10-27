Alexandria Real Estate Equities Aktie

Alexandria Real Estate Equities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 22:48:35

Alexandria Real Estate Equities Posts Q3 Loss

(RTTNews) - Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Monday reported third-quarter net loss of $234.9 million or $1.38 per share, compared to net income of $164.7 million or $0.96 per share last year.

Funds from operations were $377.8 million or $2.22 per share compared to $407.9 million or $2.37 per share last year.

Revenues for the quarter were $751.9 million, compared to $791.6 million last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.mehr Nachrichten