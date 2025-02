Alibaba-Aktie legt zu nach Gerüchten über DeepSeek-Beteiligung - Konzern widerspricht

Die Alibaba ist am Freitag wegen Marktgerüchten, die der chinesische E-Commerce-Riese mittlerweile dementierte, in den Blick der Anleger geraten.

• Bericht sorgt für Kurssprung bei Alibaba-Aktie• Alibaba dementiert Investitionspläne in DeepSeekDas chinesische Nachrichtenportal The Paper hatte am Freitag berichtet, dass der chinesische Onlinehandels-Riese Alibaba ein Investment in das viel beachtete KI-Startup DeepSeek erwäge. So hieß es, dass Alibaba eine zehnprozentige Beteiligung oder ein Investment in Höhe von einer Milliarden US-Dollar ins Auge gefasst habe, wie Investing.com schreibt.

Alibaba-Aktie springt an

Die Alibaba-Aktie hatte daraufhin im NYSE-Handel einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Bis Handelsende gewann das Papier hier noch 3,12 Prozent auf 103,51 US-Dollar.

Alibaba dementiert DeepSeek-Gerüchte

Mittlerweile erfolgte jedoch ein Dementi von Seiten des Amazon-Rivalen. Wie Reuters mit Verweis auf The Paper berichtet, hätte eine Vizepräsidentin Alibabas, Yan Qiao, in einem persönlichen WeChat-Feed geschrieben, dass man "als chinesischen Kollegen und Unternehmen aus Hangzhou" DeepSeek zwar "applaudiere", es handele sich bei dem Bericht rund um ein Investment in DeepSeek jedoch um "Fake News".

DeepSeek war erst vor Kurzem in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem das KI-Startup einen eigenen Textroboter "DeepSeek-R1" lancierte und hier mit besonders günstigen Kosten warb. Dies hatte zu einem Börsenbeben bei KI-Tech-Größen wie NVIDIA, AMD & Co. geführt und eine breite Debatte rund um die weitere Entwicklung künstlicher Intelligenz nach sich gezogen.

