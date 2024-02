Alibaba verdient weniger als erhofft - auch Umsatz unter den Erwartungen: Alibaba-Aktie verliert

Der chinesische Internetkonzern Alibaba hat am Mittwoch vorbörslich seine Bücher geöffnet.

Der chinesische Einzelhandelsriese Alibaba hat in seinem im Dezember abgelaufenen Geschäftsquartal je Aktie 2,37 Yuan verdient. Das war weniger als vor Jahresfrist, als ein Gewinn von 2,41 Yuan je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit knapp nicht erreicht: Experten hatten zuvor ein EPS von 2,39 Yuan in Aussicht gestellt.

Der Umsatz lag unterdessen bei 260,3 Milliarden Yuan, womit die Erlöse leicht tiefer ausfielen, als von Analysten erwartet. Die durchschnittlichen Prognosen waren von einem Umsatzwert von 260,7 Milliarden Yuan ausgegangen.

Das Unternehmen kündigte an, sein Aktienrückkaufprogramm ausweiten zu wollen.

Die Alibaba-Aktie zeigt sich an der NYSE 5,73 Prozent tiefer bei 73,75 US-Dollar.



