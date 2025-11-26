Alimentation Couche-Tard B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alimentation Couche-Tard B stellte am 24.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,02 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,77 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,79 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at