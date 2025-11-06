|
06.11.2025 06:31:29
AlJouf Agricultural Development Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AlJouf Agricultural Development Company Bearer hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
AlJouf Agricultural Development Company Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 SAR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,4 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 147,0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.
