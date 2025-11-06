Alkyl Amines Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alkyl Amines Chemicals stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,89 Milliarden INR – eine Minderung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at