All About: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

All About hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

All About vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,75 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,820 JPY je Aktie erwirtschaftet.

All About hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at