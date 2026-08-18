ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich schwächer zeigen.

Der ATX gibt vorbörslich ab.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, den ohnehin brüchigen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. Der Ölpreis zieht daraufhin weiter an. Neben dem weiter steigenden Ölpreis haben Anleger die weiter steigenden Renditen an den Anleihemärkten genau im Blick. So sind etwa die Renditen 10- und 30-jähriger Bundesanleihen gestern auf neue 15-Jahres-Hochs geklettert. "Damit werden Renten bei der Kapitalallokation zur immer größeren Konkurrenz für Aktien", so QC Partners. Dazu verteuerten die steigenden Zinsen nicht nur die Refinanzierungen der Staaten, sondern auch der Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich tiefer zeigen.

Der DAX fällt vorbörslich.

Der DAX tut sich nach dem Rekordhoch aus der Vorwoche weiter schwer. Seit Mittwoch gab es keine Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Am Dienstag sprechen maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten die Anleger seit Juni auf Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen als Belastung für Aktien, während sich die erhoffte Lösung im Iran-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Montag tiefer.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 53.460,02 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen 0,32 Prozent tiefer bei 26.644,91 Zählern, nachdem er zeitweise sogar auf grünem Terrain notiert hatte.

An der Wall Street sorgte der anhaltende Nahost-Konflikt für Ernüchterung. Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus. Der Iran wies die Pläne zurück und stellte die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

Im Technologiesektor trieben Umsatzaussagen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.

Zum Thema wurde in der US-Tech-Branche auch, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im vergangenen Quartal offenbar mehr Positionen beim Google-Mutterkonzern Alphabet aufgebaut hat.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen am Dienstag Verluste.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem kräftigen Minus von 2,00 Prozent bei 67.838,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 3.966,99 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 0,65 Prozent auf 25.287,25 Einheiten ab.

An den asiatischen Börsen überwiegen am Dienstag die Einbussen. Deutlich gestiegene Ölpreise schüren Inflationssorgen und treiben die Renditen an den Anleihemärkten nach oben, weil damit Spekulationen über steigende Leitzinsen einhergehen.

Brent-Öl verteuert sich aktuell zwar nur moderat auf rund 91,50 Dollar, der Preis hatte aber am späten Vorabend noch einen Schub nach oben gemacht und liegt nun rund 4 Dollar höher als am Vortag. Die Entwicklung spiegelt neue Unsicherheiten im Nahen Osten wider, weil die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und Iran schwindet, was wiederum Sorgen um die Versorgung über die Strasse von Hormus befeuert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX