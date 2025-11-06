Allegiant Travel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Allegiant Travel stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -2,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 561,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 562,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at