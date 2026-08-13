Alliance Laundry Systems Q2 Income Advances

(RTTNews) - Alliance Laundry Systems (ALH) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $68.67 million, or $0.34 per share. This compares with $31.03 million, or $0.18 per share, last year.

Excluding items, Alliance Laundry Systems reported adjusted earnings of $82.67 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.6% to $476.76 million from $447.19 million last year.

Alliance Laundry Systems earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $68.67 Mln. vs. $31.03 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.18 last year. -Revenue: $476.76 Mln vs. $447.19 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 6 % To 7 %