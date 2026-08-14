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Geändert am: 14.08.2026 08:28:09

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.

AUSTRIA

Die heimische Leitindex dürfte vor dem Wochenende leicht zulegen.

Der ATX wird mit Gewinnen erwartet.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenausklang leicht höher erwartet, nachdem die zuletzt moderat ausgefallenen US-Inflationsdaten den S&P-500 am Vortag auf ein neues Allzeithoch getrieben haben. Zwischen den Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Energiepreise und einem neuen Fed-Chef, dem die Wall Street eine restriktivere Haltung als seinem Vorgänger zutraut, waren Inflation und hohe Zinsen zuletzt wieder als Hauptsorgen der Anleger in den Vordergrund gerückt. "Sich verändernde Erwartungen an die Fed-Politik könnten phasenweise zu Volatilität an den Aktienmärkten beitragen, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die globale Aktienrally fortsetzen wird", so Ulrike Hoffmann-Burchardi, Global Head of Equities beim UBS Chief Investment Office. Nachdem die Berichtssaison ihren Höhepunkt überschritten hat, droht in der kommenden Woche ein Nachrichtenvakuum. Meldungen über die anstehenden Landtagswahlen in Deutschland wie auch die Midterms-Wahlen in den USA im Herbst dürften daher schon schnell mehr Gewicht erlangen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag mit Gewinnen starten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Er würde sich damit wieder eine positive Bilanz der aktuellen Woche beschaffen, die geprägt ist von der am Mittwoch erreichten Bestmarke bei 26.573 Zählern.

Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 sind am Morgen der anhaltenden Erholung an der technologielastigen US-Börse Nasdaq gefolgt, während die zuletzt wieder erhöhten Ölpreise derzeit stagnieren und die Inflations- und Zinssorgen nachlassen. Laut der LBBW verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus.

Wie die Landesbank schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" damit an. Der DAX widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe der DAX in diesem Monat durchschnittlich 2,2 Prozent verloren. Mit den Kursgewinnen, die am Freitag erwartet werden, würde er seinen Monatsgewinn nun wieder auf mehr als drei Prozent ausbauen.

Zuletzt galt auch die Berichtssaison der Unternehmen mit überwiegend erfreulichen Ergebnissen als Stütze. Um diesen Einfluss wird es aber ruhiger.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag höher.

So notierte der Dow Jones Industrial zum Sitzungsstart minimal höher und tendierte auch im Anschluss seitwärts. Letztlich konnte er aber knappe Gewinne einfahren. Sein Schlussstand: 53.840,14 Punkte (+0,13 Prozent).
Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso nur knapp höher in den Handelstag, konnte dann aber deutlicher steigen. Er beendete den Handel 0,81 Prozent im Plus bei 26.803,03 Stellen.

Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Für Unterstützung sorgten Preisdaten, die erneut Anzeichen einer sich abkühlenden US-Inflation zeigen. Dies könnte es der US-Notenbank ermöglichen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch sind nun die Erzeugerpreise für Juli günstig ausgefallen. In der Kernrate stiegen sie zum Vormonat um 0,2 Prozent, einen Tick weniger als von Ökonomen geschätzt.

Rückenwind, auch für die Hoffnung auf eine ausbleibende Zinserhöhung, kam auch von den Ölpreisen. Sie gaben nach, ungeachtet der weiter unklaren Situation in der Straße von Hormus. US-Präsident Trump erklärte die Straße von Hormus zwar für offen und dass die USA die Kontrolle darüber hätten; dessen ungeachtet passieren aber weiter nur wenige Schiffe die wichtige Wasserstraße. Dazu will der Iran weiter Gebühren für Passagen erheben.

An diesem Donnerstag richteten sich die Blicke erneut auf den Technologiesektor. Besonders Cisco rückte dabei in den Vordergrund: Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um künstliche Intelligenz (KI) sowie Margenbedenken zu kompensieren.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten überwiegen am Freitag im späten Handel leichte Verluste.

Der japanische Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,37 Prozent auf 68.561,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite derweil 0,21 Prozent tiefer bei 3.918,65 Zählern.

Der Hang Seng notiert 0,93 Prozent schwächer bei 25.160,25 Einheiten.

Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - vor allem in Südkorea und Japan und treibt die Börsen dort weiter nach oben. Positiv wird das überraschend starke Wachstum in Malaysia zur Kenntnis genommen.

In China hält die Enttäuschung über eine klare Aussage zu geldpolitischen Lockerungen an, nachdem sich die Notenbank am Vortag entsprechend unkonkret geäussert hatte. Nach zuletzt schwachen Daten waren die Rufe nach Stimuli lauter geworden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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