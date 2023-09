Allianz-Aktie legt etwas zu: Mehrheitsbeteiligung in Saudi-Arabien wird abgegeben

Die Allianz trennt sich von ihrem lokalen Geschäft in Saudi-Arabien.

Wie der Versicherungskonzern mitteilte, verkauft er seine Beteiligung an der Allianz Saudi Fransi (AzSF) von 51 Prozent an Adnic, einen Versicherer mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Maßnahme sei Teil der Verschlankung der Aktivitäten der Allianz im Nahen Osten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die globalen Geschäfte des Konzerns in Saudi-Arabien wie Allianz Global Investors, Pimco, Allianz Trade, Allianz Partners und Allianz Re werden weiterhin auch in dem Land präsent sein.

Die AzSF-Transaktion soll in einigen Monaten über die Bühne gehen. Mitarbeiter und Kunden seien davon nicht betroffen.

Die Allianz-Aktie kann zeitweise im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 227,30 Euro zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)