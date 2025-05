Allianz verbucht Abschläge und fällt ans DAX-Ende - das sind die Gründe

Die Aktie des Versicherungsriesen Allianz rutscht am Freitag ans DAX-Ende. Die Abschläge sind aber rein optischer Natur.

3,44 Prozent auf 359,60 Euro verliert die Allianz -Aktie im XETRA-Handel am Freitag. Dabei sind es aber keine Nachrichten, die das Geschäft des Versicherungsriesen betreffen, die den Anteilsschein unter Druck setzen: Vielmehr sorgt der Dividendenabschlag für das Kursminus.

Allianz zahlt 15,40 Euro je Aktie

Nach der Hauptversammlung der Allianz, die am Vortag stattfand, wird der Anteilsschein ex-Dividende gehandelt. Der DAX-Konzern schüttet 15,40 Euro je Allianz-Aktie an alle Anteilseigner aus, die die Aktie am Vortag im Depot hatten. Daher kommt es zu einer optischen Kurskorrektur.

Dass die Allianz-Aktie im aktuellen Handel aber weniger an Wert verliert, als der Dividendenabschlag vermuten lassen würde, lässt auf eine weiter positive Grundstimmung am Markt schließen. Diese hat am Freitag auch den deutschen Leitindex erstmals über die Marke von 23.500 Punkten und damit auf ein neues Rekordhoch getrieben.



Redaktion finanzen.at