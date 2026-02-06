Allied Digital Services legte Quartalsergebnis vor

Allied Digital Services ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allied Digital Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allied Digital Services 2,97 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,47 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,21 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at