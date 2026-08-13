Allot Communications präsentierte Quartalsergebnisse

Allot Communications präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Allot Communications 27,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at