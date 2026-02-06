Allstate präsentierte Quartalsergebnisse

Allstate hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,07 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,59 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 16,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 38,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,99 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 64,73 Milliarden USD, während im Vorjahr 64,11 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at