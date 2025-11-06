|
06.11.2025 06:31:29
Almonty Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Almonty Industries ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Almonty Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Almonty Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 AUD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 AUD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,70 Prozent auf 9,7 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,4 Millionen AUD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
