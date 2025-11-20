People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
20.11.2025 15:50:44
Almost one million young people still not in work or education, figures show
Whilst the figure has dropped slightly, it still equates to one-in-eight young people in the UK, according to the Office for National Statistics.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!