Alpha Dhabi legte Quartalsergebnis vor

Alpha Dhabi hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 AED je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 23,83 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,15 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,790 AED gegenüber 0,880 AED im Vorjahr.

Alpha Dhabi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 78,78 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 63,40 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at