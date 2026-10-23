Alta Mesa Resource a Aktie

Alta Mesa Resource a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JD2M / ISIN: US02133L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 14:37:23

Alpha Metallurgical Resources Reports Preliminary Q3 Loss

(RTTNews) - Alpha Metallurgical Resources (AMR) announced preliminary financial results for the third quarter ending September 30, 2026. Alpha expects to report a net loss of $9.3 million, or $0.73 per diluted share, for the third quarter 2026. Total adjusted EBITDA is expected to be $29.4 million.

"As expected, our preliminary third quarter results reflect stronger volumes than in the first half but continued cost pressure. Our realizations for the quarter were influenced by the market volatility of the last few months," said Andy Eidson, Alpha's CEO.

As of September 30, 2026, the company had total liquidity of $443.4 million, including cash and cash equivalents of $334.1 million. Total long-term debt, including the current portion of long-term debt as of September 30, 2026, was $10.6 million.

The company plans to release its definitive third quarter financial results on November 6, 2026.

In pre-market trading on NYSE, Alpha Metallurgical shares are down 1.31 percent to $157.00.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alta Mesa Resources Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Alta Mesa Resources Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen