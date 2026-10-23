Alta Mesa Resource a Aktie
WKN DE: A2JD2M / ISIN: US02133L1098
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23.10.2026 14:37:23
Alpha Metallurgical Resources Reports Preliminary Q3 Loss
(RTTNews) - Alpha Metallurgical Resources (AMR) announced preliminary financial results for the third quarter ending September 30, 2026. Alpha expects to report a net loss of $9.3 million, or $0.73 per diluted share, for the third quarter 2026. Total adjusted EBITDA is expected to be $29.4 million.
"As expected, our preliminary third quarter results reflect stronger volumes than in the first half but continued cost pressure. Our realizations for the quarter were influenced by the market volatility of the last few months," said Andy Eidson, Alpha's CEO.
As of September 30, 2026, the company had total liquidity of $443.4 million, including cash and cash equivalents of $334.1 million. Total long-term debt, including the current portion of long-term debt as of September 30, 2026, was $10.6 million.
The company plans to release its definitive third quarter financial results on November 6, 2026.
In pre-market trading on NYSE, Alpha Metallurgical shares are down 1.31 percent to $157.00.
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