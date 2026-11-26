Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Donnerstag stärker eröffnen.

Dergewinnt vorbörslich zeitweise hinzu.

Nach den Abgaben vom Vortag dürften Europas Börsen am Donnerstag mit Kursaufschlägen starten. Hintergrund ist eine massive Erholung im Technologiesektor an der Wall Street im späten Handel. Die Rückkehr von Jensen Huang als NVIDIA-CEO habe die grundsätzlichen Bedenken der zukünftigen Höhe und Rentabilität von KI-Investitionen nicht ausgeräumt. Am Donnerstag dürfte es in Europa aber zunächst ruhiger zugehen, weil aufgrund des Thanksgiving-Feiertags die Börsen in den USA geschlossen bleiben. Am Freitag wird dort dann verkürzt gehandelt, weshalb sich eine US-Akteure schon in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften. Derweil hat sich die US-Regierung zu den geplanten neuen Zöllen gegen China und Dutzende weitere Länder geäußert. Diese sollen nicht zusätzlich zu den früheren Zöllen erhoben werden, was an den Märkten für etwas Erleichterung sorgt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen erwartet.

Dersteigt vorbörslich zeitweise markant.

Der DAX dürfte am Donnerstag eine späte Erholung an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen aufgreifen. Er würde damit wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückkehren, bei der auch seine 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Am Vortag war er noch auf ein Tief seit Juli abgesackt. In New York setzte am Vortag kurz nach dem europäischen Handelsschluss eine deutliche Erholung ein. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gar von einer "beeindruckenden Trendwende". Der NASDAQ 100 konnte sich knapp über dem Tief des Kurseinbruchs vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen. Seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober hatte er auf bis zu 20 Prozent ausgeweitet.

WALL STREET

An der Wall Street konnten die Indizes ihres Tagestiefs hinter sich lassen und schlossen uneinheitlich.

Der Dow Jones erlebte nach schwachem Start eine Gegenbewegung und ging mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 50.185,69 Punkten in den Feierabend.

Noch kräftiger gab zeitweise der technologielastige NASDAQ Composite ab, nachdem er schon zum Start 3,31 Prozent auf 22.948,48 Zähler verloren hatte. Hier blieben rote Vorzeichen, die Verluste wurden aber deutlich kleiner und beliefen sich schlussendlich noch auf 0,62 Prozent: Bei 23.585,80 Punkten ging der Index aus dem Handel.

Am Montag war der Technologie-Index dank der Euphorie über das Comeback von NVIDIA-Chef Jensen Huang nach oben gesprungen, tags darauf aber schon wieder deutlich zurückgefallen. Nun weitete sich der Rückschlag von der Erholungsrally weiter aus.

Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren Anlagen wie den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb Neil Fisher, Anlagespezialist beim britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place.

Die USA haben zudem neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Das Büro des US-Handelsbeauftragten veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer monatelangen Zolluntersuchung zu den Subventionen für Industriezweige in China, den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in anderen Ländern, darunter Japan, Südkorea, Indien und Vietnam. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte, diese Subventionen und andere staatliche Hilfen hätten in den betroffenen Volkswirtschaften Überkapazitäten in der Industrie geschaffen. Dadurch könnten deren Unternehmen die Weltmärkte mit billigeren Waren überschwemmen und das Geschäft von US-Produzenten untergraben.

Dass ein Grossteil der an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten zudem besser als erwartet ausfiel, sorgte zusätzlich für Unsicherheit, da diese Daten angesichts der hohen Inflation steigenden Leitzinsen Vorschub leisten könnten.

Wegen des Thanksgiving-Feiertags ruht der US-Aktienhandel am Donnerstag, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Gewinnen.

In Tokio steigt derzeitweise um 1,57 Prozent auf 57.904,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert daneben der Shanghai Composite leichte 0,1 Prozent auf 3.473,11 Punkte.

Aufwärts geht es jedoch in Hongkong, wo der1,67 Prozent höher bei 22.333,67 Punkten notiert.

Nach dem kräftigen Kursrückgang am Mittwoch kehrt an den asiatischen Aktienmärkten die Zuversicht zurück. Vor allem Chip- und KI-Werte verzeichneten am Donnerstag deutliche Gewinne. Auch die Unsicherheiten rund um den US-Chiphersteller NVIDIA und neue Zollpläne aus Washington konnten die Erholung nicht aufhalten.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten die Entwicklungen an der Wall Street. Trotz zwischenzeitlich erheblicher Verluste schloss der NASDAQ am Mittwoch nur moderat im Minus. Damit wächst insbesondere in Japan die Hoffnung, dass die stark schwankenden Chip- und KI-Aktien nach ihrer monatelangen Talfahrt eine Bodenbildung erreichen könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX