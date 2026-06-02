RadNet Aktie
WKN DE: A0LFMZ / ISIN: US7504911022
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02.06.2026 21:49:27
Alpha Wave Global Reduces RadNet Stake, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated May 14, 2026, Alpha Wave Global, LP reduced its RadNet (NASDAQ:RDNT) position by 63,147 shares in the first quarter. The estimated value of this trade is approximately $4.31 million based on the period’s average closing price. The fund’s quarter-end stake was 478,304 shares, with a reported value of $26.73 million. Alpha Wave Global, LP reduced its exposure to RadNet and the position now represents 3.38% of its 13F AUM. Top holding after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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