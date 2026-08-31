Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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31.08.2026 16:30:00
Alphabet Investors May Be Missing a Huge $126B Waymo Advantage
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) may have a second major growth engine hiding inside Other Bets. Waymo's $126 billion private valuation and 500,000-plus weekly autonomous rides suggest real commercial scale, but the bigger upside depends on whether zero-driver economics improve as the network expands. Stock prices used were the market prices of Aug. 18, 2026. The video was published on Aug. 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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