Alphabet präsentierte Quartalsergebnisse

Alphabet lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet 614,47 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 563,05 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Alphabet im vergangenen Geschäftsjahr 2 251,25 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet 1 885,79 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at