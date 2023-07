Alphabet: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Alphabet die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?



Alphabet wird am Dienstag, den 25. Juli, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Alphabet



Es wird erwartet, dass Alphabet im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 72,75 Mrd. USD und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 9,2 % auf 1,32 USD verzeichnen wird, so die von Bloomberg ermittelten Konsenszahlen.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Alphabet





Alphabet hat sich in diesem Jahr aufgrund seiner Abhängigkeit von der Werbung und der Tatsache, dass KI eher als Bedrohung denn als Chance gesehen wird, unterdurchschnittlich entwickelt. Die Aktie hat im Jahr 2023 wieder Boden gutgemacht, allerdings weniger als ihre Big-Tech-Rivalen.



Erfreulicherweise wird sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal in Folge beschleunigen und um 4,4 % auf 72,8 Mrd. USD steigen. Dies wird auf die Rückkehr des Werbewachstums bei Google und YouTube zurückzuführen sein, für die ein Wachstum von 2,1 % bzw. 0,9 % prognostiziert wird. Das ist lau, sollte sich aber in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen, da die Vergleiche einfacher werden, obwohl das Anzeigengeschäft anfällig für jede wirtschaftliche Abschwächung bleibt.



Die Gewinne dürften wieder wachsen: Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 9,1 % auf 1,32 US-Dollar steigen, nachdem er ein Jahr lang rückläufig war, da sich die Vergleiche vereinfachten und der Kostendruck geringer ausfiel, auch wenn die Ausgaben immer noch schneller steigen als die Einnahmen.



Google Cloud dürfte das zweite Quartal in Folge einen operativen Gewinn ausweisen, ein Erfolg, der genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, denn auch hier hat sich das Wachstum verlangsamt, da die Unternehmen ihre Ausgaben stärker einschränken. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinn in Höhe von 142 Millionen US-Dollar ausweisen wird, nach 191 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Dies wird die Gewinnspannen stützen, und die Märkte würden jedes Anzeichen dafür begrüßen, dass Google Cloud bald einen bedeutenden Beitrag zum Gewinn leisten wird. Dennoch bleibt das Unternehmen weit hinter den Konkurrenten Amazon und Microsoft zurück, die beide über größere und weitaus profitablere Cloud Computing-Geschäfte verfügen.









KI-Aktien: Alphabet



Alphabet ist es bisher nicht gelungen, die Märkte für seine KI-Aussichten zu begeistern, da die Märkte darüber nachdenken, ob die bahnbrechende Technologie eine große Chance oder eine Bedrohung für Google darstellt. Alphabet ist seit Jahresbeginn um rund 35 % gestiegen, hat sich aber immer noch schlechter entwickelt als der Nasdaq 100 und wird mit einem leichten Abschlag gegenüber seinen Konkurrenten, einschließlich Meta, gehandelt. Die Aktie wird auch etwa 6 % unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Anleger den KI-Aussichten von Alphabet bisher wenig bis gar keinen Wert beimessen.



Wenn überhaupt, hat die KI bisher der Bewertung des Unternehmens geschadet, da sich die Anleger Sorgen darüber machen, was sie für die langfristige Zukunft des Werbegeschäfts des Unternehmens bedeutet. Microsoft hat Google bereits den Kampf angesagt, nachdem es seine Suchmaschine Bing wiederbelebt und sie mit neuen KI-Tools von ChatGPT ausgestattet hat. Jegliche Anzeichen dafür, dass das Unternehmen an Boden verliert oder unter Preis- oder Rentabilitätsdruck durch Bing oder ChatGPT gerät, wären äußerst negativ für die Aktie und würden signalisieren, dass KI eine Bedrohung für das Kerngeschäft darstellen könnte.



Die von der KI ausgehenden Risiken sind sehr real, aber Alphabet gehört zu den Unternehmen, die am längsten an der KI arbeiten. Jetzt muss das Unternehmen zeigen, dass es in diesem Bereich führend sein kann und die Märkte davon überzeugen, dass KI ein Katalysator sein wird. Kürzlich hat das Unternehmen seine Abteilungen DeepMind und Brain zusammengelegt - was die Markteinführung künftiger Produkte begünstigen dürfte - und es hat kürzlich seinen KI-Chatbot Bard in Europa neu gestartet, nachdem es Sicherheitsbedenken ausgeräumt hatte, und ihn auch in anderen Ländern wie Brasilien eingeführt.





Tesla-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Wie geht es mit der GOOGL-Aktie weiter?



Die Aktien von Alphabet haben sich seit ihrem 14-Monats-Hoch von 127 $ Anfang Juni schwer getan, einen höheren Stand zu erreichen. In der Zwischenzeit haben wir gesehen, dass die Marke von 116 $ in den letzten zwei Monaten eine zuverlässige Unterstützung darstellte. Wir warten darauf, dass die Aktie aus dieser Range ausbricht, um zu entscheiden, in welche Richtung sich die Aktie als nächstes bewegt.



Der Anstieg des Handelsvolumens während des Ausverkaufs in der letzten Woche deutet darauf hin, dass der Rückgang an Dynamik gewinnen könnte, sollten die Zahlen enttäuschen. Ein Ausbruch unter 116 $ könnte zu einem Abschlag bis zur potentielen Unterstützung bei 108 $ führen.



Ein Ausbruch über die letzten Höchststände könnte den Weg für einen Anstieg auf 133 $ und dann 143 $ ebnen.



Quelle: Freestoxx Webtrader





Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.